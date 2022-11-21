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Стоматолог Панфилова посоветовала воздержаться от частого употребления паст с фтором

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Стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова посоветовала воздержаться от частого употребления зубных паст с триклозаном, метронидазолом и фтором.
Стоматолог Панфилова посоветовала воздержаться от частого употребления паст с фтором
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

«Это антибактериальные и противогрибковые соединения, которые препятствуют размножению бактерий. Но при постоянном использовании они убивают и полезные микроорганизмы в полости рта. То же самое относится к другому популярному у производителей компоненту — фтору», — сказала Панфилова в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Панфилова, нельзя назвать полезными и пасты с сахарами, такими как сорбит, маннит и цикламат.

«Вместо них стоит выбирать зубную пасту с ксилитом — заменителем сахара, который, наоборот, обладает противокариозным действием», — добавила эксперт.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.

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