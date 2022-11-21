Автоэксперты назвали самые популярные праворульные машины в России
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Дром».
В целом праворульные автомобили занимают около 30% от общего количества объявлений.
Наибольшей популярностью в 2022 году пользуются Honda Fit, Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder.
Средняя цена подержанных машин с правым рулём оказалась ниже леворульных — 500 тыс. рублей против 750 тыс.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.