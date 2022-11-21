Автоэксперты назвали самые популярные праворульные машины в России

Доля автомобилей с правым рулём в 2022 году в России выросла на 2% по сравнению с 2021-м.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Дром».

В целом праворульные автомобили занимают около 30% от общего количества объявлений.

Наибольшей популярностью в 2022 году пользуются Honda Fit, Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder.

Средняя цена подержанных машин с правым рулём оказалась ниже леворульных — 500 тыс. рублей против 750 тыс.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.