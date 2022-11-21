Узнать больше

Экономист Адамидов прокомментировал планы OZON Global открыть офис в китайском Шэньчжэне

Короткая ссылка
Экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал планы OZON Global открыть офис в китайском Шэньчжэне.
Экономист Адамидов прокомментировал планы OZON Global открыть офис в китайском Шэньчжэне
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Китайский онлайн-ретейлер Alibaba долго и дёшево поставляет товары на российский рынок, а Ozon пытается навязать ему борьбу за счёт подобных решений, чтобы получать маржу с таких продаж», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, по его словам, в 2022 году начали оптом выкупаться коллекции у H&M, IKEA и других марок.

«Оптовая торговля здесь останется, но, чтобы не нарушать санкции, сделки будут заключаться где-то за российской таможенной границей», — предположил Адамидов.

В конце августа стало известно, что OZON впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA в II квартале составила 0,2 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить