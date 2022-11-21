Экономист Адамидов прокомментировал планы OZON Global открыть офис в китайском Шэньчжэне

Экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал планы OZON Global открыть офис в китайском Шэньчжэне.

«Китайский онлайн-ретейлер Alibaba долго и дёшево поставляет товары на российский рынок, а Ozon пытается навязать ему борьбу за счёт подобных решений, чтобы получать маржу с таких продаж», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, по его словам, в 2022 году начали оптом выкупаться коллекции у H&M, IKEA и других марок.

«Оптовая торговля здесь останется, но, чтобы не нарушать санкции, сделки будут заключаться где-то за российской таможенной границей», — предположил Адамидов.

В конце августа стало известно, что OZON впервые достиг операционной безубыточности, скорректированная EBITDA в II квартале составила 0,2 млрд рублей.