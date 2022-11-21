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Модельер Козак прокомментировала ситуацию с мерами поддержки лёгкой промышленности

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Художник-модельер, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России» Мария Козак прокомментировала ситуацию с мерами поддержки лёгкой промышленности.
Модельер Козак прокомментировала ситуацию с мерами поддержки лёгкой промышленности
  • Gettyimages.ru
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«Льготные режимы, свобода торговли, снижение налоговой нагрузки — это те меры, которые не повредят никакой отрасли, в том числе лёгкой промышленности, потому что позволят несколько снизить стоимость продукции для конечных потребителей и сделать наши товары и услуги более конкурентоспособными», — заявила она в беседе с volga.news.

По её словам, поддержку оказывают и торговые центры, которые предоставляют секции без арендной платы или с минимальной платой.

«Возможное субсидирование участия наших дизайнеров и производителей во всероссийских профессиональных выставках легпрома — это тоже очень значимая мера поддержки», — добавила Козак.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, столичные компании увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год.

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