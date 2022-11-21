В Никотиновом альянсе России заявили о возможном росте цен на сигареты на 4% в 2023 году

Председатель Никотинового альянса России Андрей Лоскутов заявил о возможном росте цен на сигареты на 4% в 2023 году.

«Действительно, с 1 января повышаются акцизы, это происходит ежегодно, это предусмотрено Налоговым кодексом России. Каждый год повышение примерно на 4%. На существующую в среднем стоимость пачки сигарет в районе 160 рублей это где-то три с небольшим рубля», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это то, к чему рынок уже привык.

«Будет стандартное изменение цен, которое мы даже не заметим», — добавил Лоскутов.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о недостатке в стране социальной рекламы, направленной на борьбу с курением и объясняющей вред этой привычки.