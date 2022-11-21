В Башкирии рассказали о мерах социальной поддержки для членов семей — участников СВО

Глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова заявила, что большинство из 23 нормативно-правовых актов, разработанных для реализации мер поддержки мобилизованных и участников СВО, уже приняты.

Об этом пишет mkset.ru.

Правительство освободило семьи участников СВО от оплаты за детские сады, обеспечило учащихся горячим питанием, организовало круглогодичный санаторно-курортный отдых для детей участников СВО.

Власти также помогли получить медицинскую помощь членам семей участников СВО, 316 граждан получили психологическую помощь. За помощью в трудоустройстве обратились 57 граждан, пяти из которых уже нашли работу.

145 членов семей мобилизованных получают бесплатное социальное обслуживание, 128 из них — пожилые родственники, десять — инвалиды и семь семей с детьми-инвалидами.

Ранее URA.RU сообщало об обеспечении жильём детей-сирот в Свердловской области.