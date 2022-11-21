В Башкирии рассказали о мерах социальной поддержки для членов семей — участников СВО
Об этом пишет mkset.ru.
Правительство освободило семьи участников СВО от оплаты за детские сады, обеспечило учащихся горячим питанием, организовало круглогодичный санаторно-курортный отдых для детей участников СВО.
Власти также помогли получить медицинскую помощь членам семей участников СВО, 316 граждан получили психологическую помощь. За помощью в трудоустройстве обратились 57 граждан, пяти из которых уже нашли работу.
145 членов семей мобилизованных получают бесплатное социальное обслуживание, 128 из них — пожилые родственники, десять — инвалиды и семь семей с детьми-инвалидами.
Ранее URA.RU сообщало об обеспечении жильём детей-сирот в Свердловской области.