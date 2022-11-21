Специалист Федосова посоветовала не увлекаться горячим душем

Анастасия Федосова, основатель бренда косметики, посоветовала не увлекаться горячим душем или ванной.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что долгое пребывание в горячей воде может быть вредно, поскольку в таком случае может пострадать гидролипидный барьер кожи.

Также эксперт отметила важность увлажнения кожи зимой. Вместе с тем она сообщила, что перед нанесением питательного крема или масла нужно очистить кожу.

«Для этого отлично подойдут гели для душа, а также скрабы для тела», — добавила Федосова.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.