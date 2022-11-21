Специалист Федосова посоветовала не увлекаться горячим душем
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что долгое пребывание в горячей воде может быть вредно, поскольку в таком случае может пострадать гидролипидный барьер кожи.
Также эксперт отметила важность увлажнения кожи зимой. Вместе с тем она сообщила, что перед нанесением питательного крема или масла нужно очистить кожу.
«Для этого отлично подойдут гели для душа, а также скрабы для тела», — добавила Федосова.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.