Пловец Лосев рассказал о пользе городских марафонских забегов
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«Одна из причин, почему беговые марафоны, так же, как и веломарафоны, популярны во всём мире, — это комьюнити, сообщество единомышленников, которые настроены позитивно, полны энергии и драйва», — отметил эксперт в разговоре с Life.ru.
Лосев выразил мнение, что большинство участников забегов вдохновляют близких на участие в марафонах, а кто-то в дальнейшем осваивает плавание на открытой воде и лыжные гонки.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, прошедшем в сентябре, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.