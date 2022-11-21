Пловец Лосев рассказал о пользе городских марафонских забегов

Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев рассказал, что в последнее десятилетие в России растёт популярность марафонских забегов.

«Одна из причин, почему беговые марафоны, так же, как и веломарафоны, популярны во всём мире, — это комьюнити, сообщество единомышленников, которые настроены позитивно, полны энергии и драйва», — отметил эксперт в разговоре с Life.ru.

Лосев выразил мнение, что большинство участников забегов вдохновляют близких на участие в марафонах, а кто-то в дальнейшем осваивает плавание на открытой воде и лыжные гонки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, прошедшем в сентябре, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.