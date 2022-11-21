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Кубань заняла первое место среди популярных направлений для отдыха на природе осенью

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Российский сервис бронирования Tvil.ru проанализировал данные о том, где россияне предпочитают отдыхать осенью на природе. Города Краснодарского края оказались самыми популярными в этом отношении.
Кубань заняла первое место среди популярных направлений для отдыха на природе осенью
  • Gettyimages.ru
  • © deimagine

Как пишет «Кубань 24», среди самых востребованных направлений для отдыха в глэмпинге осенью лидируют Анапа — 7% бронирований, Архыз и Сочи — по 4% бронирований.

Также в топ-10 вошли Майкоп, Евпатория, Лахденпохья, Чемал, Приозёрск, Пицунда и Суздаль.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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