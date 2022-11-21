Риелтор Цывин: 80% коттеджей в Подмосковье забронированы на новогодние праздники

Риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин рассказал о нюансах аренды коттеджа на новогодние праздники.

В 2022 году спрос на загородную недвижимость не уменьшился по сравнению с 2023-м: около 80% коттеджей уже забронированы на новогодние праздники, сообщил эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Есть два типа предложений — организованные и частные. Первые расположены в коттеджных посёлках с гостиничной зоной. Там предлагаются дома разного формата: дуплексы, квадрохаусы, таунхаусы. И есть частные дома, которые собственники сдают на праздники. Спрос на обе позиции устойчивый, все сегменты востребованы. Цена за коттедж в 180—200 м — от 50 тыс. за сутки», — сказал Цывин.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.