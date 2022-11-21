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Врач Бурнацкая объяснила снижение жизненного тонуса осенью нехваткой серотонина  

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Врач-терапевт, профпатолог, врач высшей категории Светлана Бурнацкая рассказала, почему пасмурная погода поздней осенью часто негативно отражается на психологическом и физическом здоровье человека.
Врач Бурнацкая объяснила снижение жизненного тонуса осенью нехваткой серотонина  
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

Серотонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования, способствует положительным эмоциям. При недостатке солнечного света серотонина организмом вырабатывается меньше, из-за чего снижается жизненный тонус, уточнила врач в разговоре с РИАМО.

Также нехватка солнечного света в холодное время года отражается на сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной, нервной и репродуктивной системах организма человека, заключила специалист.

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