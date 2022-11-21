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Травматолог Дедов назвал катание на тюбинге опасным из-за риска получить травму

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Врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов рассказал, как не получить травму, катаясь на «ватрушке».
Травматолог Дедов назвал катание на тюбинге опасным из-за риска получить травму
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

«Тюбингом очень трудно управлять. Люди получают различные повреждения: и ушибы, и переломы рук и ног», — рассказал врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, тюбинг следует покинуть в случае, если вы понимаете, что столкновение с препятствием неизбежно.

«Хотя это тоже проблематично, потому что человек сидит как в капсуле: руки и ноги вверху, покинуть тюбинг сложно. Поэтому важно задуматься о размере, подбирать тюбинг для того, кто катается: взрослый или ребёнок», — заключил врач.

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