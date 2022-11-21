Узнать больше

Бывшее российское подразделение владельца KFC сменило название на «Юнирест»

Короткая ссылка
Бывшее российское подразделение Yum! Restaurants — владельца бренда KFC — сменило название. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Бывшее российское подразделение владельца KFC сменило название на «Юнирест»
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov/Keystone Press Agency

Отмечается, что название изменено с ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» на «Юнирест».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.

Как сообщал РИА Новости источник в компании, бывшие рестораны KFC будут открыты под брендом Rostic's. Всего планируется открытие около 70 точек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить