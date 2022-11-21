Бывшее российское подразделение владельца KFC сменило название на «Юнирест»
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Отмечается, что название изменено с ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» на «Юнирест».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство компании «Смарт Сервис» о приобретении российского бизнеса KFC.
Как сообщал РИА Новости источник в компании, бывшие рестораны KFC будут открыты под брендом Rostic's. Всего планируется открытие около 70 точек.