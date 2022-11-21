Автоэксперт Кадаков рассказал, что цены на автомобили могут снизиться при насыщении рынка

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что автомобили могут подешеветь в случае, если российский рынок будет насыщен.

Сокращение импорта в Россию зарубежных марок автомобилей привело к росту стоимости тех, что остались на рынке, сказал он в интервью радио Sputnik.

«Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, — это насыщение рынка. В прошлом году россияне купили 1 млн 670 тыс. новых легковых автомобилей — это наша планка. В этом году мы в лучшем случае выйдем на 800 тыс. Дефицит новых автомобилей у нас составляет 1 млн штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдёт насыщение, цены по-серьёзному не сбросят», — отметил Кадаков.

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