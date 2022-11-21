Узнать больше

Врач Романенко объяснила отсутствие температуры при ОРВИ особой иммунной реакцией

Короткая ссылка
Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, почему некоторые люди болеют простудными заболеваниями без температуры.
Врач Романенко объяснила отсутствие температуры при ОРВИ особой иммунной реакцией
  • Gettyimages.ru

Повышение температуры — это проявление инфекционного, воспалительного процесса, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе. С инфекционным агентом встречается так называемая первая линия обороны: на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, и туда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. Поэтому нет повышения температуры и всё хорошо складывается», — уточнила Романенко.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить