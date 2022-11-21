Врач Романенко объяснила отсутствие температуры при ОРВИ особой иммунной реакцией

Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, почему некоторые люди болеют простудными заболеваниями без температуры.

Повышение температуры — это проявление инфекционного, воспалительного процесса, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе. С инфекционным агентом встречается так называемая первая линия обороны: на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, и туда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. Поэтому нет повышения температуры и всё хорошо складывается», — уточнила Романенко.

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