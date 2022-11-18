Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Кутина со 101-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Кутин защищал Ленинград на Лужском рубеже, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, а также воевал в странах Прибалтики, Восточной Пруссии, Польше.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
«Тверская земля, на которой Вы родились, гордится Вашим боевым вкладом в Победу в Великой Отечественной войне, Вашими трудовыми заслугами по возрождению страны в мирное время, развитию военной науки. Благодарим Вас за мужество и стойкость, верность родному Отечеству», — говорится в поздравлении губернатора.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.