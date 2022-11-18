В Кирове построят ещё 13 школ

В Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Данную тему подняли на заседании заксобрания. Депутаты обсуждали, на какие цели будут направлены средства из регионального бюджета в 2023—2025 годах.

Одним из пунктов стало строительство новых школ в рамках нацпроекта «Образование». На реализацию трёхлетнего проекта направят 35,4 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала 2022 года выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства социальных объектов.