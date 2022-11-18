Автоэксперт Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что это довольно нормальное явление, поскольку в стране достаточно сервисных центров.

«Всё зависит не от дилеров. Всё зависит от взглядов человека на эксплуатацию автомобиля», — заявил Попов.

По его словам, водители самостоятельно принимают решение о покупке. В качестве примера он привёл случай, когда автолюбитель приобретает машину без гарантии и дилерского обслуживания, зная, что кто-то из его знакомых является специалистом и поможет с ремонтом.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.