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Автоэксперт Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта

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Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.
Автоэксперт Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта
  • Gettyimages.ru

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что это довольно нормальное явление, поскольку в стране достаточно сервисных центров.

«Всё зависит не от дилеров. Всё зависит от взглядов человека на эксплуатацию автомобиля», — заявил Попов.

По его словам, водители самостоятельно принимают решение о покупке. В качестве примера он привёл случай, когда автолюбитель приобретает машину без гарантии и дилерского обслуживания, зная, что кто-то из его знакомых является специалистом и поможет с ремонтом.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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