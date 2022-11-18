В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда.

«У нас обычно сентябрь, октябрь, ноябрь — это самые активные месяцы в году, ещё январь — февраль. Просто потому, что люди после отдыха летом начинают активно набирать персонал и искать работу», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время рынок, наоборот, вялый, и к декабрю, скорее всего, все «всё равно» бросят работу в плане подбора и поиска из-за подготовки к Новому году.

Вместе с тем Захаров прогнозирует, что январь окажется традиционно активным.

«Остаётся отложенный спрос, который накопился за последние три месяца», — пояснил он.

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