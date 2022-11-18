В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда
- РИА Новости
«У нас обычно сентябрь, октябрь, ноябрь — это самые активные месяцы в году, ещё январь — февраль. Просто потому, что люди после отдыха летом начинают активно набирать персонал и искать работу», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в настоящее время рынок, наоборот, вялый, и к декабрю, скорее всего, все «всё равно» бросят работу в плане подбора и поиска из-за подготовки к Новому году.
Вместе с тем Захаров прогнозирует, что январь окажется традиционно активным.
«Остаётся отложенный спрос, который накопился за последние три месяца», — пояснил он.
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.