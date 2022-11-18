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Сенатор Бибикова рассказала об универсальном пособии для ряда семей с детьми

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Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об универсальном пособии для ряда семей с детьми.
Сенатор Бибикова рассказала об универсальном пособии для ряда семей с детьми
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она напомнила, что это выплата беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, пособие по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплата на первого ребёнка (во всех регионах) и выплата на третьего ребёнка (в 78 регионах), а также пособие на детей от трёх до восьми лет и на детей от восьми до 17 лет.

«Размер универсального пособия нуждающимся семьям с детьми в 2023 году может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода. Для беременных действует такая же система расчёта», — отметила Бибикова.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Свердловской области разрешили использовать средства регионального материнского капитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей.

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