МВД сообщило подробности выезда полицейских к девушке, которая жаловалась на преследование

В МВД России сообщили, что московские полицейские 17 ноября прибыли на вызов от девушки, которая пожаловалась на преследовавшего её молодого человека, ей было предложено проехать в отдел полиции, чтобы написать заявление, однако она отказалась покидать рабочее место.

«Вечером 17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво-Западное г. Москвы из службы «02» поступило сообщение от работницы продовольственного магазина на Булатниковской улице о том, что её преследует молодой человек. Ни его данных, ни примет она не сообщила», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина, что запечатлено на видеозаписи, которая распространена в соцсетях.

При этом во время опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что «её преследует знакомый», отметили в МВД.

После этого полицейские осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили.

«Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его в установленном порядке», — сообщила Волк.

В МВД призвали «представителей СМИ и интернет-сообщества» воздержаться от «произвольной интерпретации видеоматериалов, размещаемых в медиапространстве, и публикации непроверенных сведений».

18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.

После этого в Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки.

МВД опубликовало видео с задержанным.