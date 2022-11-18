МВД сообщило подробности выезда полицейских к девушке, которая жаловалась на преследование
- РИА Новости
«Вечером 17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво-Западное г. Москвы из службы «02» поступило сообщение от работницы продовольственного магазина на Булатниковской улице о том, что её преследует молодой человек. Ни его данных, ни примет она не сообщила», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина, что запечатлено на видеозаписи, которая распространена в соцсетях.
При этом во время опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что «её преследует знакомый», отметили в МВД.
После этого полицейские осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили.
«Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его в установленном порядке», — сообщила Волк.
В МВД призвали «представителей СМИ и интернет-сообщества» воздержаться от «произвольной интерпретации видеоматериалов, размещаемых в медиапространстве, и публикации непроверенных сведений».
18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти.
После этого в Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки.
МВД опубликовало видео с задержанным.