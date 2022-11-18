Психолог Капалбаева посоветовала заниматься любимой работой, чтобы предотвратить выгорание

Дипломированный психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как предотвратить выгорание на работе.

«Нужно работать, чтобы жить, но не наоборот. Когда внутри себя мы меняем местами эти понятия и ставим работу выше всех остальных сфер, не уделяя времени себе, семье, отдыху, выгорание неминуемо», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, работа — это только одна из ролей, она не определяет то, какой человек в жизни.

Как отметила Капалбаева, самое важное на работе — заниматься тем, что любишь.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.