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Психолог Капалбаева посоветовала заниматься любимой работой, чтобы предотвратить выгорание

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Дипломированный психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как предотвратить выгорание на работе.
Психолог Капалбаева посоветовала заниматься любимой работой, чтобы предотвратить выгорание
  • Gettyimages.ru

«Нужно работать, чтобы жить, но не наоборот. Когда внутри себя мы меняем местами эти понятия и ставим работу выше всех остальных сфер, не уделяя времени себе, семье, отдыху, выгорание неминуемо», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, работа — это только одна из ролей, она не определяет то, какой человек в жизни.

Как отметила Капалбаева, самое важное на работе — заниматься тем, что любишь.

Ранее клинический психолог, член Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ-, АСТ-, ДБТ-терапевт Екатерина Клименко в беседе с ФАН посоветовала не заниматься самолечением при депрессии.

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