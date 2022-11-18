В Москве заработал сайт для трудоустройства иностранных граждан

В Москве начал работу сайт для трудоустройства иностранных граждан. Платформу открыл Многофункциональный миграционный центр.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, сайт разработан на нескольких языках.

Иностранные граждане могут в онлайн-режиме получить услугу по трудоустройству в Москве и Московской области, а работодатели — найти квалифицированных сотрудников.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.