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В Москве заработал сайт для трудоустройства иностранных граждан

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В Москве начал работу сайт для трудоустройства иностранных граждан. Платформу открыл Многофункциональный миграционный центр.
В Москве заработал сайт для трудоустройства иностранных граждан
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, сайт разработан на нескольких языках.

Иностранные граждане могут в онлайн-режиме получить услугу по трудоустройству в Москве и Московской области, а работодатели — найти квалифицированных сотрудников.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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