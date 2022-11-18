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Сомнолог Сурненкова предупредила водителей о риске ДТП из-за недосыпа

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Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что вероятность ДТП резко повышается, если накануне водитель не выспался.
Сомнолог Сурненкова предупредила водителей о риске ДТП из-за недосыпа
  • Gettyimages.ru

«Человек в состоянии сонливости начинает зевать, клевать носом, его веки непроизвольно опускаются, он пытается часто моргать, трёт глаза, не может вспомнить часть дороги. Соответственно, будучи за рулём, он может незаметно для себя уйти на обочину или встречную полосу или не заметить другой автомобиль с преимуществом в праве проезда, что спровоцирует ДТП», — объяснила Сурненкова беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, если человек спал менее пяти часов, то это неминуемо приведёт к ослаблению функциональности нервной системы, в том числе пассивного и активного внимания, а также реакции.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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