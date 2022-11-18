В аэропорту Минеральных Вод в 2024 году появится новый терминал для внутренних рейсов
- РИА Новости
Отмечается, что на строительство выделят 11,5 млрд рублей.
«Появятся прямые рейсы из городов, из которых к нам никогда не летали самолёты, что, конечно же, напрямую отразится на развитии внутреннего туризма, благоприятно скажется на экономике округа и будет способствовать укреплению дружеских связей с регионами страны», — приводит stv24.tv слова главы Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко.
Также progorod43.ru со ссылкой на правительство Кировской области сообщило, что в Кирове появится новое здание аэропорта.
В августе сообщалось, что Росавиация перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.