В аэропорту Минеральных Вод в 2024 году появится новый терминал для внутренних рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Отмечается, что на строительство выделят 11,5 млрд рублей.

«Появятся прямые рейсы из городов, из которых к нам никогда не летали самолёты, что, конечно же, напрямую отразится на развитии внутреннего туризма, благоприятно скажется на экономике округа и будет способствовать укреплению дружеских связей с регионами страны», — приводит stv24.tv слова главы Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко.

Также progorod43.ru со ссылкой на правительство Кировской области сообщило, что в Кирове появится новое здание аэропорта.

В августе сообщалось, что Росавиация перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.