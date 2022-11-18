Узнать больше

В аэропорту Минеральных Вод в 2024 году появится новый терминал для внутренних рейсов

Короткая ссылка
В аэропорту Минеральных Вод в 2024 году появится новый терминал для внутренних рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В аэропорту Минеральных Вод в 2024 году появится новый терминал для внутренних рейсов
  • РИА Новости

Отмечается, что на строительство выделят 11,5 млрд рублей.

«Появятся прямые рейсы из городов, из которых к нам никогда не летали самолёты, что, конечно же, напрямую отразится на развитии внутреннего туризма, благоприятно скажется на экономике округа и будет способствовать укреплению дружеских связей с регионами страны», — приводит stv24.tv слова главы Минераловодского округа  Вячеслава Сергиенко.

Также progorod43.ru со ссылкой на правительство Кировской области сообщило, что в Кирове появится новое здание аэропорта.

В августе сообщалось, что Росавиация перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить