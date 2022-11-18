Врач-терапевт Романенко рассказала о негативных последствиях гипертонии на организм

Повышенное давление оказывает негативное влияние на сосуды глаза, а также сердце и почки. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Сосуды глаз становятся более плотными. Они вынуждены как бы сдерживать это повышенное давление, в результате чего их стенка уплотняется», — приводит «Москва 24» её слова.

Романенко добавила, что при гипертонии возможен разрыв сосуда глаза, что ведёт к ухудшению зрения.

«Почки перестают выполнять свою очищающую функцию, в крови повышается уровень мочевины, креатинина, уже вторично повышается артериальное давление. Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать», — подчеркнула специалист.

Также из-за гипертонии сердце испытывает дополнительную нагрузку и увеличивается в размерах.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении.