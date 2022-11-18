Врач-терапевт Романенко рассказала о негативных последствиях гипертонии на организм
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«Сосуды глаз становятся более плотными. Они вынуждены как бы сдерживать это повышенное давление, в результате чего их стенка уплотняется», — приводит «Москва 24» её слова.
Романенко добавила, что при гипертонии возможен разрыв сосуда глаза, что ведёт к ухудшению зрения.
«Почки перестают выполнять свою очищающую функцию, в крови повышается уровень мочевины, креатинина, уже вторично повышается артериальное давление. Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать», — подчеркнула специалист.
Также из-за гипертонии сердце испытывает дополнительную нагрузку и увеличивается в размерах.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении.