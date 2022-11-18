Врач Савицкая посоветовала бросающим курить найти новые увлечения

Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая дала советы желающим бросить курить.

Период отвыкания от сигарет составляет от трёх до семи месяцев, сообщила она в интервью ИА «Время Н».

«Откажитесь от «ритуальных» сигарет по утрам и после кофе... Попросите ваше окружение не курить при вас, чтобы не было желания составить им компанию. Заполните нишу чем-то другим: займитесь приготовлением вкусных блюд, выходите на пробежки. Если вы сорвались, не переживайте — попробуйте сначала», — порекомендовала Савицкая.

Между тем пресс-служба Минздрава Удмуртии со ссылкой на Удмуртстат сообщила, что по состоянию на 2021 год в республике насчитывается 256 тыс. курильщиков, это 21,3% жителей региона в возрасте от 15 лет. Об этом пишет izhlife.ru.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о недостатке в стране социальной рекламы, направленной на борьбу с курением и объясняющей вред этой привычки.