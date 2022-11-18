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Врач Савицкая посоветовала бросающим курить найти новые увлечения

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Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья Наталья Савицкая дала советы желающим бросить курить.
Врач Савицкая посоветовала бросающим курить найти новые увлечения
  • Gettyimages.ru

Период отвыкания от сигарет составляет от трёх до семи месяцев, сообщила она в интервью ИА «Время Н».

«Откажитесь от «ритуальных» сигарет по утрам и после кофе... Попросите ваше окружение не курить при вас, чтобы не было желания составить им компанию. Заполните нишу чем-то другим: займитесь приготовлением вкусных блюд, выходите на пробежки. Если вы сорвались, не переживайте — попробуйте сначала», — порекомендовала Савицкая.

Между тем пресс-служба Минздрава Удмуртии со ссылкой на Удмуртстат сообщила, что по состоянию на 2021 год в республике насчитывается 256 тыс. курильщиков, это 21,3% жителей региона в возрасте от 15 лет. Об этом пишет izhlife.ru.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил о недостатке в стране социальной рекламы, направленной на борьбу с курением и объясняющей вред этой привычки.

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