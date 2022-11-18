Дефектолог Покровская рассказала о причинах проблем в развитии ребёнка

Дефектолог Юлия Покровская рассказала о причинах проблем в развитии ребёнка, а также о том, как их выявить.

«Спектр причин очень широк — генетические, функциональные, органические изменения, социальные причины. Безусловно, есть и токсические причины», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, выявить проблемы можно по таким признакам, как отставание от норматива более чем на один эпикризный срок.

«Задержка развития трактуется, когда ребёнок на один срок отстаёт от своих сверстников по любой линии развития: по двигательной, речевой, познавательной», — объяснила Покровская.

Как отметила эксперт, в таких случаях нужно обратиться к специалисту.

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