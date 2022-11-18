В Москве 23—24 ноября проведут профориентационный форум для молодёжи

В Москве 23—24 ноября состоится молодёжный карьерный форум «Вокруг профессий», заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов», — рассказала Сергунина, отметив, что прямое общение поможет молодёжи определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста.

Мероприятие будет состоять из двух частей: теоретической и практической.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».