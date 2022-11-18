Узнать больше

В Калининградской области сообщили о снижении числа зарегистрированных преступлений

Короткая ссылка
В Калининградской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 10,9 тысячи преступлений, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.
В Калининградской области сообщили о снижении числа зарегистрированных преступлений
  • РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на статистику прокуратуры.

Отмечается, что на 14,2% снизилось количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — с 2422 до 2078.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить