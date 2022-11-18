В Калининградской области сообщили о снижении числа зарегистрированных преступлений

В Калининградской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 10,9 тысячи преступлений, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

РИА Новости

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на статистику прокуратуры. Отмечается, что на 14,2% снизилось количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — с 2422 до 2078.