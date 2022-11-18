В АКИТ дали советы по поиску самой выгодной цены во время распродаж

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов дал советы по поиску наиболее выгодной цены во время распродаж.

«В этой сфере сейчас чрезвычайно высокая конкуренция, предложений о продаже одной товарной позиции может быть даже не десяток, а сотня. Из такого количества легко выбрать товар с действительно максимальной скидкой», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Цену на необходимый товар стоит начать отслеживать заранее, чтобы понять, реальная ли скидка будет предложена в «чёрную пятницу».

Не рекомендуется оформлять товары в кредит, поскольку переплата может «съесть» всю выгоду от скидки.

«Отмечу, что в этом году мы значительно продвинулись вперёд в борьбе с мошенниками — фишинги существуют недолго, их быстро блокируют во внесудебном порядке», — добавил Соколов.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.