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Рыбное производство построят в Можайском районе на западе Москвы

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В Можайском районе на западе Москвы появится рыбное производство.
Рыбное производство построят в Можайском районе на западе Москвы
  • РИА Новости

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, благодаря проекту в городе дополнительно появится около 250 рабочих мест.

«Выпуск свежемороженой и слабосолёной рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует наладить к 2025 году», — приводит его слова kp.ru.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) сообщил, что в Ставропольском крае начали проектировать экопромышленный парк. Объём государственного финансирования составит почти 1 млрд рублей.

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