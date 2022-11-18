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Отоларинголог Ризаев посоветовал не превышать безопасный уровень громкости в наушниках

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Врач-отоларинголог Антон Ризаев дал советы по использованию наушников.
Отоларинголог Ризаев посоветовал не превышать безопасный уровень громкости в наушниках
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«Громкий звук может повреждать орган слуха. Различают острые и хронические акустические травмы, а также повреждения среднего и внутреннего уха. Причём повреждения среднего уха (барабанной перепонки и слуховых косточек) чаще бывают вызваны резкими перепадами давления, нежели громкими звуками», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, не стоит использовать наушники-вкладыши вместе с другими людьми. От их применения лучше отказаться и в случае, если в наружном слуховом проходе есть вода.

Ранее врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах ухудшения слуха.

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