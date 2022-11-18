Опрос: 32% россиян назвали клининг выгодной сферой для бизнеса

По результатам исследования, 32% опрошенных россиян считают, что клининг — это перспективная сфера для предпринимательства. Чаще всего данное мнение высказывали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

41% опрошенных уверены, что за последние годы значительно вырос статус профессии клинера и в этой сфере можно хорошо заработать.

Всего в опросе участвовали 10 тыс. человек со всей страны.