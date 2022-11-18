Медведев заявил о попытках задвинуть Россию «на периферию» в Арктическом регионе

Россия является главным государством в Арктике, но её пытаются задвинуть «на периферию» в этом регионе. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал сильно политизированным из-за конфликта интересов.

«Как часто нас пытаются, несмотря на то, что мы, по сути, главное арктическое государство, куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть, наоборот, на периферию, принимать какие-то решения даже без нас», — заявил он на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

В октябре командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике.