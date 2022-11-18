В Кировскую область прибыли порядка 1 тысячи беженцев с февраля 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Вынужденные переселенцы живут в Кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Уточняется, что большая часть из них — жители Мариуполя. Беженцев обеспечили жильём, питанием, медпомощью. Дети посещают школы и детсады, взрослые получили работу.
Наряду с этим стало известно, что из бюджета Хабаровска на оказание мер соцподдержки мобилизованным и членам их семей, а также предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан выделили 78,9 млн рублей. Об этом сообщает transsibinfo.com.
Ранее сообщалось, что за помощью к российским медикам обратились более 93 тыс. беженцев, которые прибыли с Украины и из Донбасса.