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Режиссёр Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта России и Украины

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Российский кинорежиссёр Карен Шахназаров прокомментировал инцидент с ракетой в Польше.
Режиссёр Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта России и Украины
  • РИА Новости

Он отметил, что Украина и ранее совершала провокации, по итогам которых на мушку должна была попасть Россия.

«На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта», — сказал режиссёр РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. По его словам, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.

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