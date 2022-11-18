Специалист Мешалкина рассказала, как выбрать тюбинг для катания с горки

Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина рассказала, как правильно выбрать «ватрушку» и пользоваться ей, чтобы не получить травму.

При покупке тюбинга следует учитывать его габариты и максимальную грузоподъёмность: в зависимости от диаметра и материалов изготовления она может составлять от 25 до 120 кг.

Ребёнок младше 4—5 лет не сможет самостоятельно спуститься с горки на тюбинге, рекомендуется использовать его только в качестве санок для катания по ровной поверхности, отметила специалист в интервью «Газете.Ru».

Также она обратила внимание, что взрослые часто покупают большие тюбинги специально для катания вдвоём, в том числе с ребёнком. Однако это небезопасно, поскольку на большой скорости сложно удержать пассажира на коленях, предупредила Мешалкина.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.