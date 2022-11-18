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В Свердловской области рассказали об обеспечении жильём детей-сирот

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В Свердловской области рассказали об обеспечении жильём детей-сирот.
В Свердловской области рассказали об обеспечении жильём детей-сирот
  • Gettyimages.ru

«В Серове для детей-сирот построили пятиэтажный дом. Уже стартовало заселение. Ключи от квартир в нём получают 72 человека. Ещё 14 квартир получили дети-сироты посёлка Малышева. На приобретение жилья в новом доме фонд направил 26,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Общая площадь однокомнатных квартир составляет 469,6 квадратных метра», — рассказали URA.RU в региональном департаменте информационной политики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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