В Челябинской области рассказали о помощи прибывающим из Херсона жителям
- РИА Новости
«У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствии с действующим законодательством», — приводит её слова URA.RU.
Буторина отметила, что в настоящий момент заявления находятся в обработке и проверяются.
Ранее «Ямал 1» сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе создадут оперштабы по оказанию помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцам с Украины.