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В Челябинской области рассказали о помощи прибывающим из Херсона жителям

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Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о помощи прибывающим в регион из Херсона жителям.
В Челябинской области рассказали о помощи прибывающим из Херсона жителям
  • РИА Новости

«У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствии с действующим законодательством», — приводит её слова URA.RU.

Буторина отметила, что в настоящий момент заявления находятся в обработке и проверяются.

Ранее «Ямал 1» сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе создадут оперштабы по оказанию помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцам с Украины.

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