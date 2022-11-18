В Челябинской области рассказали о помощи прибывающим из Херсона жителям

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о помощи прибывающим в регион из Херсона жителям.

«У нас поступили заявления на получение выплаты. Мы их отрабатываем в соответствии с действующим законодательством», — приводит её слова URA.RU.

Буторина отметила, что в настоящий момент заявления находятся в обработке и проверяются.

Ранее «Ямал 1» сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе создадут оперштабы по оказанию помощи жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беженцам с Украины.