В Приморском крае школьники будут изучать геодезию и землеустройство

В Приморском крае Министерство образования создаст программу для учеников с седьмого по десятый класс по направлениям «геодезия и дистанционное зондирование», «землеустройство и кадастры».

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как заявили в правительстве региона, в профильных школах и классах будут следить за выпускниками, решившими поступать в вузы по вышеуказанным направлениям.

Отмечается, что новая учебная программа по этим направлениям позволит подготовить школьников к будущей профессии, а также показать им разнообразность рынка труда.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.