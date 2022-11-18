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В Приморском крае школьники будут изучать геодезию и землеустройство

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В Приморском крае Министерство образования создаст программу для учеников с седьмого по десятый класс по направлениям «геодезия и дистанционное зондирование», «землеустройство и кадастры».
В Приморском крае школьники будут изучать геодезию и землеустройство
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как заявили в правительстве региона, в профильных школах и классах будут следить за выпускниками, решившими поступать в вузы по вышеуказанным направлениям.

Отмечается, что новая учебная программа по этим направлениям позволит подготовить школьников к будущей профессии, а также показать им разнообразность рынка труда.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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