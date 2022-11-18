В Приморском крае школьники будут изучать геодезию и землеустройство
- РИА Новости
Об этом пишет vostokmedia.com.
Как заявили в правительстве региона, в профильных школах и классах будут следить за выпускниками, решившими поступать в вузы по вышеуказанным направлениям.
Отмечается, что новая учебная программа по этим направлениям позволит подготовить школьников к будущей профессии, а также показать им разнообразность рынка труда.
Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.