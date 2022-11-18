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В России зарегистрировали первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител

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Первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител от AstraZeneca зарегистрирован в России.
В России зарегистрировали первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании AstraZeneca для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование, проведённое в России и Азербайджане, показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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