В России зарегистрировали первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител

Первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител от AstraZeneca зарегистрирован в России.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании AstraZeneca для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование, проведённое в России и Азербайджане, показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.