В Москве открылась выставка беспилотников «Аэронет 2035»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В частности, на выставке представлен беспилотный вертолёт, который весит 440 кг, он способен поднять центнер груза. Изделие применяется в условиях Крайнего Севера.
На выставке также можно увидеть не имеющие аналогов в мире отечественные конвертопланы с дальностью полёта до 8 тыс. км.
Кроме того, на «Аэронет 2035» представлен уникальный российский роботизированный комплекс «Паук» — беспилотный летающий авиакоптер, оснащённый механизмом, который позволяет ему передвигаться по поверхностям, в том числе и по проводам.
В августе ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представил свою продукцию на форуме «Армия-2022».