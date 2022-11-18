В Москве открылась выставка беспилотников «Аэронет 2035»

В Москве открылась первая выставка-презентация отечественных беспилотных летательных аппаратов «Аэронет 2035». В ней принимают участие 130 компаний, которые демонстрируют более 170 разработок.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В частности, на выставке представлен беспилотный вертолёт, который весит 440 кг, он способен поднять центнер груза. Изделие применяется в условиях Крайнего Севера.

На выставке также можно увидеть не имеющие аналогов в мире отечественные конвертопланы с дальностью полёта до 8 тыс. км.

Кроме того, на «Аэронет 2035» представлен уникальный российский роботизированный комплекс «Паук» — беспилотный летающий авиакоптер, оснащённый механизмом, который позволяет ему передвигаться по поверхностям, в том числе и по проводам.

В августе ФАН сообщало, что Ростовский оптико-механический завод представил свою продукцию на форуме «Армия-2022».