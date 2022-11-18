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В Башкирии приняли закон об индексации на 10% пособий на детей-сирот

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В Башкирии приняли закон об индексации на 10% пособий на детей-сирот. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу госсобрания региона.
В Башкирии приняли закон об индексации на 10% пособий на детей-сирот
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Как заявил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачёв, «с 1 января 2023 года на 10% увеличится размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приёмную и патронатную семью».

Также он рассказал, что в этом году пособия не индексировались, до этого индексация производилась на уровне 4%.

Расходы на выполнение закона составят около 100 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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