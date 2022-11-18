«СберМаркет» назвал самые популярные новогодние украшения среди россиян
- РИА Новости
Самым популярным цветом при покупке ёлочных шаров является белый, на втором месте синий и на третьем — серебристый цвет.
Кроме того, пользуются спросом у россиян новогодние наборы бантов «Снежное кружево», наклейка «Снежное кружево» и новогодний венок «Black Box Trees с инеем».
Ранее представители крупнейших российских маркетплейсов рассказали, что в период онлайн-распродаж россияне охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса.