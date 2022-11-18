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«СберМаркет» назвал самые популярные новогодние украшения среди россиян

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Самыми популярными новогодними украшениями среди россиян стали ёлочные шары, верхушки для ёлки, электрические гирлянды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «СберМаркета».
«СберМаркет» назвал самые популярные новогодние украшения среди россиян
  • РИА Новости

Самым популярным цветом при покупке ёлочных шаров является белый, на втором месте синий и на третьем — серебристый цвет.

Кроме того, пользуются спросом у россиян новогодние наборы бантов «Снежное кружево», наклейка «Снежное кружево» и новогодний венок «Black Box Trees с инеем».

Ранее представители крупнейших российских маркетплейсов рассказали, что в период онлайн-распродаж россияне охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса.

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