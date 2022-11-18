Исследование показало, что в России спрос на соискателей старше 45 лет повысился в октябре
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Об этом пишут «Известия».
В этот период были особенно востребованы соискатели в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, отметили в пресс-службе сервиса.
В октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 71,3 тыс., или на 29%, больше кандидатов зрелого возраста были приглашены на собеседование.
Максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).
Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.