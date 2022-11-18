Исследование показало, что в России спрос на соискателей старше 45 лет повысился в октябре

Согласно данным hh.ru, в октябре приглашения на собеседование получили 317 тыс. кандидатов от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года.

Об этом пишут «Известия».

В этот период были особенно востребованы соискатели в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, отметили в пресс-службе сервиса.

В октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 71,3 тыс., или на 29%, больше кандидатов зрелого возраста были приглашены на собеседование.

Максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.