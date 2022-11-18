Исследование: 54% россиян продолжают ходить на работу с симптомами ОРВИ
- РИА Новости
Вместе с тем, как пишут «Известия», 95% опрошенных рассказали, что в случае простуды лечатся дома самостоятельно, 45% обращаются к врачам, если самочувствие не улучшается несколько дней. Лишь 5% россиян при простуде регулярно консультируются с врачами.
При этом 47% заявили, что обладают хорошим иммунитетом и болеют очень редко. Раз в год простужаются 25% респондентов, два-три раза — 19%, четыре раза и чаще — 9%.
Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.