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Исследование: 54% россиян продолжают ходить на работу с симптомами ОРВИ

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«СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, в результате которого выяснилось, что 54% россиян при появлении симптомов простуды или гриппа продолжают посещать работу.
Исследование: 54% россиян продолжают ходить на работу с симптомами ОРВИ
  • РИА Новости

Вместе с тем, как пишут «Известия», 95% опрошенных рассказали, что в случае простуды лечатся дома самостоятельно, 45% обращаются к врачам, если самочувствие не улучшается несколько дней. Лишь 5% россиян при простуде регулярно консультируются с врачами.

При этом 47% заявили, что обладают хорошим иммунитетом и болеют очень редко. Раз в год простужаются 25% респондентов, два-три раза — 19%, четыре раза и чаще — 9%.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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