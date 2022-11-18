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В Херсонской области сообщили, что Губарева после референдума покинула регион

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В правительстве Херсонской области сообщили, что замглавы областной администрации Екатерина Губарева после референдума покинула регион и де-факто не принимала участия в работе правительства.
В Херсонской области сообщили, что Губарева после референдума покинула регион
  • РИА Новости

Об информирует ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.

«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала», — заявил он.

По его словам, Губарева «оставалась лишь формально заместителем губернатора», а её функции и министерства перераспределили между другими заместителями.

Представитель правительства добавил, что «де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время».

Ранее источник RT заявил, что Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

Вместе с Губаревой были задержаны ещё два человека.

18 ноября общественный деятель Павел Губарев заявил, что его супруга замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу.

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