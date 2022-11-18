В Херсонской области сообщили, что Губарева после референдума покинула регион
- РИА Новости
Об информирует ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.
«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала», — заявил он.
По его словам, Губарева «оставалась лишь формально заместителем губернатора», а её функции и министерства перераспределили между другими заместителями.
Представитель правительства добавил, что «де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время».
Ранее источник RT заявил, что Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.
Вместе с Губаревой были задержаны ещё два человека.
18 ноября общественный деятель Павел Губарев заявил, что его супруга замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу.