В Херсонской области сообщили, что Губарева после референдума покинула регион

В правительстве Херсонской области сообщили, что замглавы областной администрации Екатерина Губарева после референдума покинула регион и де-факто не принимала участия в работе правительства.

Об информирует ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.

«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала», — заявил он.

По его словам, Губарева «оставалась лишь формально заместителем губернатора», а её функции и министерства перераспределили между другими заместителями.

Представитель правительства добавил, что «де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время».

Ранее источник RT заявил, что Екатерину Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

Вместе с Губаревой были задержаны ещё два человека.

18 ноября общественный деятель Павел Губарев заявил, что его супруга замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу.