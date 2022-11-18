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Психолог Нижнева рассказала, что эмоциональный дискомфорт — показатель токсичных отношений

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Клинический психолог Алёна Нижнева назвала признаки токсичных отношений.
Психолог Нижнева рассказала, что эмоциональный дискомфорт — показатель токсичных отношений
  • Gettyimages.ru

Как отметила специалист в разговоре с «Известиями», о токсичности отношений с друзьями или близкими говорит неприятный осадок, который остаётся после общения.

По словам Нижневой, токсичные отношения — те, которые из раза в раз доставляют эмоциональный и физический дискомфорт. Признаками таких отношений являются ощущение усталости, раздражения, грусти, обиды.

Также о токсичности говорит тот факт, что в течение нескольких следующих дней после общения фокус внимания рассеян, а мысли из раза в раз возвращаются к отдельным фразам или действиям собеседника, отметила специалист.

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