Эксперт Давыденко напомнил правила возврата денег за путёвку

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, могут ли россияне отказаться от оплаченной путёвки.

«В соответствии с законом можно отказаться от тура или поменять сроки, но это зависит от договорённостей с туроператором при условии компенсации фактически понесённых расходов. Если туроператор уже оплатил за гостиницу и билет, то турист должен быть готов к тому, что деньги ему возвращены не будут или не в полном объёме», — объяснил Давыденко.

Полную сумму можно вернуть в том случае, если официальные госорганы выпускают заявление, что страну посещать небезопасно, заключил эксперт.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.